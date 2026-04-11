Премьер Пакистана встретился с делегацией США - ОБНОВЛЕНО

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф провел встречу с делегацией США, прибывшей на переговоры с Ираном в Исламабад.

Об этом сообщила канцелярия главы пакистанского правительства.

«Высоко оценив приверженность обеих делегаций конструктивному взаимодействию, премьер-министр выразил надежду, что эти переговоры станут шагом на пути к прочному миру в регионе», - говорится в пресс-релизе.

В ведомстве уточнили, что на встрече присутствовали вице-президент США Джей Ди Вэнс, а также спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф и зять президента Дональда Трампа, предприниматель Джаред Кушнер.

14:26

Вице-президент США Джей Ди Вэнс проводит переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, сообщил Белый дом.

В состав американской делегации также входят спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Источник: The Guardian