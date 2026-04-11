В Армении автобус сопровождения соратников Пашиняна попал в ДТП

Служебный автобус МВД Армении попал в ДТП в Лорийской области на севере Армении. 12 человек пострадали, 1 погиб.

«11 апреля около 07:50 на трассе Кучак - Апаран произошло столкновение автобуса Honda полиции министерства внутренних дел и автомобиля Nissan. По предварительным данным, в результате ДТП погиб 1 человек, 12 обратились за медицинской помощью», - сообщили в пресс-службе полиции. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Автобус следовал из Еревана в Лори для обеспечения общественного порядка во время внутрипартийной кампании премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его соратников. Судя по видеороликам, опубликованным Пашиняном на страницах в соцсетях, его команда находится в Апаране.

Источник: ТАСС