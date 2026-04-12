Парламентские выборы в Венгрии - рекордная явка и заявление Орбана

Явка на парламентских выборах в Венгрии составляет 16,89% по состоянию на 9:00 по местному времени (11:00 по бакинскому времени), передает новостной портал Telex.

В 2022 году этот показатель составлял 10,31%. Предыдущий рекорд явки на это время был на выборах 2002 года, когда к 9:00 проголосовали 8,81% избирателей.

При этом явка 3,46% в первый час почти вдвое превышает показатель 1,82%, зафиксированный на выборах четыре года назад.

«Я здесь, чтобы победить», — заявил нынешний премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после того, как проголосовал на одном из избирательных участков в Будапеште.

Он добавил, что Европа приближается к серьезному кризису и Венгрии необходимо сильное национальное единство для противостояния этому.

12 апреля в Венгрии проходят парламентские выборы в Государственное собрание. По их результатам решится, сможет ли действующий премьер Виктор Орбан, пришедший к власти в 2010 году, остаться на должности на пятый срок.