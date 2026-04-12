Сегодня в Баку и регионах состоится выпускной экзамен для свыше 52 тыс. школьников

В Азербайджане 52 687 учащихся сдадут выпускной экзамен по уровню общего (9-летнего) среднего образования.

Об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Согласно имнформации, экзамены будут проведены в Сабунчинском (I часть), Хазарском (I часть), Ясамальском, Бинагадинском районах Баку, в Сумгайыте (I часть), Гяндже (II часть), Мингячевире, Ширване, в Абшеронском (I часть), Дашкесанском, Шамкирском (II часть), Газахском, Габалинском, Огузском, Лянкяранском (II часть), Джалилабадском (I часть), Масаллинском (I часть), Бейлаганском, Физулинском (полная средняя школа №1 имени М.Улугбека), Зангиланском (сельская полная средняя школа Агалы), Джебраильском (полная средняя школа имени М. Мехдизаде), Агдашском, Агсуинском, Гобустанском, Сабирабадском (I часть), Нефтчалинском, Хачмазском (I часть) и Губинском (I часть) районах.

В экзамене также примут участие 34 учащихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями зрения, церебральным параличом, нарушениями слуха и другими).

В столице и регионах экзамены пройдут в 216 зданиях.

Экзамен начинается в 11:00. За 15 минут до его начала – в 10:45 – пропускной режим завершается, прибывшие после этого учащиеся не будут допущены к экзаменам.

