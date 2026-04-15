Трамп утверждает, что нападением на Иран спас Ближний Восток

Американский президент Дональд Трамп заявил, что совместное нападение США и Израиля на Иран предотвратило ядерный удар со стороны Тегерана и последующий захват стран Персидского залива.

«У них (Ирана — прим. ТАСС) появилось бы ядерное оружие через месяц, может быть, через две недели, и они бы применили его против Израиля и на Ближнем Востоке. Они бы применили его и против нас. И не только против Израиля, кстати, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ — все эти страны были бы шокированы, когда по ним бы нанесли удары. Эти страны не ожидали, что по ним нанесут удары, но они [Иран] нацелились на эти страны. Они хотели захватить весь Ближний Восток, и мы их остановили», — сказал американский лидер в интервью телеканалу Fox News.

Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что заключенная им договоренность с Тегераном была «худшей сделкой в истории», якобы открывшей Ирану короткий путь к ядерному оружию.

США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский президент объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Исламской Республикой. 11 апреля Иран и США провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Иранскую делегацию возглавил Галибаф, американскую — Вэнс. Как позднее сообщили в Тегеране и Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. Состоится ли новый раунд консультаций, пока точно не известно, хотя американский лидер сигнализировал 14 апреля, что такие контакты могут возобновиться в Исламабаде в ближайшие дни.

