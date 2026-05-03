США заблокировали экспорт иранской нефти на $4,8 млрд

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о перехвате 48 судов, пытавшихся пройти через морскую блокаду иранских портов за последние 20 дней.

Блокада, начавшаяся 13 апреля, привела к значительным экономическим потерям для Тегерана. Согласно данным Пентагона, среди задержанных судов оказался 31 танкер, перевозивший 53 млн баррелей иранской нефти общей стоимостью не менее $4,8 млрд. Два судна были захвачены американскими военными. В настоящее время патрулирование международных вод, в частности Аравийского моря, продолжает ударный десантный корабль ВМС США «Новый Орлеан».

Из-за невозможности экспорта наземные нефтехранилища Ирана оказались переполнены. Чтобы избежать остановки скважин, Тегеран начал использовать старые суда в качестве плавучих хранилищ. При этом часть танкеров вынуждена выбирать более длинные и дорогостоящие маршруты для поставок в Китай, пытаясь избежать перехвата. Стратегической целью США остается полное исчерпание иранских мощностей по хранению нефти.

