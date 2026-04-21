Президент Латвии прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО

21 апреля Президент Латвийской Республики Эдгарс Ринкевичс прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Латвии Эдгарса Ринкевичса встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.