Президент Латвии прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО
21 апреля Президент Латвийской Республики Эдгарс Ринкевичс прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Латвии Эдгарса Ринкевичса встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.
