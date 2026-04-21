Беременная женщина среди госпитализированных: новые подробности ЧП в бакинском метро - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова17:37 - Сегодня
В связи с сегодняшним инцидентом в Бакинском метрополитене два человека - женщина на 25-й неделе беременности и 43-летняя женщина с диагнозом «травма правого плеча» - были госпитализированы в Сабунчинский медицинский центр.

Об этом сообщили в TƏBİB в ответ на запрос 1news.az.

Согласно информации, еще 9 гражданам была оказана помощь на месте в связи с артериальной гипертензией (повышенным давлением) и стрессовой реакцией. К месту происшествия была привлечена 21 бригада скорой медицинской помощи.

Напомним, что 21 апреля около 12:10 на перегоне «Улдуз - Нариманов» возникла неисправность в подаче высокого напряжения на контактный рельс. В целях безопасности на станциях «Улдуз» и «Нариманов» была проведена эвакуация пассажиров. В связи с этим движение поездов в направлении «Нариманов - Ахмедлы» было ограничено, а на всех станциях ЗАО «Бакинский метрополитен» временно введены ограничения на вход пассажиров.

15:05

Работа Бакинского метрополитена восстановлена.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен».

14:53

Работа Бакинского метрополитена будет возобновлена в 15:00.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен».

13:10

В настоящее время принимаются оперативные меры по устранению неисправности, возникшей при подаче высокого напряжения на контактный рельс.

Об этом 1news.az сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен».

Отмечается, что работа метрополитена будет возобновлена в течение ближайшего часа.

«Приносим извинения пассажирам за возникшие неудобства и благодарим за проявленное понимание», - говорится в сообщении ведомства.

13:03

Эвакуация пассажиров из поездов, оставшихся в тоннеле на перегоне «Гара Гараев - Нариманов», была проведена в условиях полной безопасности.

Об этом 1news.az сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен».

Отмечается, что в настоящее время продолжаются меры по устранению технической неисправности.

Будет предоставлена дополнительная информация.

12:55

Обнародованы подробности в связи с технической неисправностью в ЗАО «Бакинский метрополитен».

Как сообщает 1news.az, в ведомстве заявили, что какой-либо угрозы для жизни сотрудников метрополитена и пассажиров зафиксировано не было.

В настоящее время продолжаются меры по устранению неисправности.

Отмечается, что будет предоставлена дополнительная информация.

12:40

На всех станциях Бакинского метрополитена временно ограничен вход для пассажиров.

Об этом 1news.az сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен».

Согласно предварительным данным, сегодня около 12:10 на перегоне «Улдуз - Нариманов» возникла неисправность в подаче высокого напряжения на контактный рельс.

В целях безопасности на станциях «Улдуз» и «Нариманов» проводится эвакуация пассажиров. По этой причине движение поездов в направлении «Нариманов - Ахмедлы» ограничено.

В настоящее время принимаются меры по устранению проблемы и восстановлению подачи напряжения.

Будет предоставлена дополнительная информация.

