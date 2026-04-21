Суд в ЕС потребовал от Венгрии разрешить детям доступ к ЛГБТ-контенту

Верховный суд Евросоюза потребовал от Венгрии разрешить детям доступ к контенту, связанному с ЛГБТ. Об этом говорится в заявлении на сайте суда.

В суде уточнили, что Еврокомиссия может подать новый иск против Венгрии с требованием наложить санкции в случае, если страна не выполнит это решение.

В 2021 году Венгрия в рамках закона, усиливающего борьбу с педофилией, запретила детям доступ к ЛГБТ-контенту, включая аудиовизуальные материалы, пропагандирующие гендерную идентичность, которая отличается от пола, присвоенного при рождении, смену пола или гомосексуализм.

Еврокомиссия подала жалобу в суд ЕС, назвав подобные ограничения «дискриминацией». В ЕК отметили, что такой закон «идет вразрез с ценностями» Евросоюза.

В июне прошлого года главное полицейское управление Будапешта запретило проведение гей-парада в центре венгерской столицы. Организаторы мероприятия хотели провести парад на одном из участков Большого бульварного кольца и набережной Дуная. Число участников оценивалось в несколько десятков тысяч. Однако полиция не одобрила это мероприятие, поддержав позицию правительства Венгрии в вопросе ЛГБТ.