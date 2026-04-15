Азербайджан и Россия согласовали вопрос компенсаций жертвам крушения самолета AZAL

Министерства иностранных дел Азербайджана и РФ опубликовали совместное заявление касательно крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" в декабре 2024 года вблизи города Актау.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на МИД АР.

В заявлении говорится:

«В соответствии с договоренностями Президентов Азербайджанской Республики и Российской Федерации, достигнутыми в ходе их встречи в Душанбе 9 октября 2025 года, стороны пришли к надлежащему урегулированию последствий, включая вопрос выплаты компенсаций в связи с крушением самолета Embraer 190, принадлежащего Авиакомпании AZAL, вблизи города Актау 25 декабря 2024 года, в результате непреднамеренного действия системы ПВО в воздушном пространстве Российской Федерации.

Предпринятые шаги подтверждают обоюдное стремление к дальнейшему выстраиванию взаимовыгодного сотрудничества в рамках союзнического взаимодействия.

Выражаем уверенность в том, что поступательное развитие азербайджано-российских связей на основе взаимного уважения, доверия и учета интересов сторон будет и далее способствовать укреплению добрососедских отношений и расширению сотрудничества в интересах народов двух государств.

Вновь приносим глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате крушения воздушного судна и разделяем боль невосполнимой утраты со всеми, кого затронула трагедия».