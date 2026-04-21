Премьер-министр Азербайджана Али Асадов прибыл в Астану с рабочим визитом для участия в региональном экологическом саммите RES2026.

Как передает Report, мероприятие, в ходе которого ожидается выступление главы правительства Азербайджана, пройдет 22–24 апреля.

В международном аэропорту Астаны Али Асадова встретил первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр и другие официальные лица.

Саммит RES2026 посвящен вопросам экологической повестки, устойчивого развития и регионального сотрудничества.