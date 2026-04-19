 Хакан Фидан: Искренняя дружба лидеров Турции, Азербайджана и Пакистана является посланием всему миру
Azərbaycanca
Политика

Хакан Фидан: Искренняя дружба лидеров Турции, Азербайджана и Пакистана является посланием всему миру

First News Media16:15 - Сегодня
Хакан Фидан: Искренняя дружба лидеров Турции, Азербайджана и Пакистана является посланием всему миру

Искренняя дружба президентов Турции и Азербайджана Реджепа Тайипа Эрдогана и Ильхама Алиева, а также премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, свидетелями которой мы могли стать на Анталийском дипломатическом форуме, является посланием всему миру.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на брифинге по итогам форума.

"Это послание братьев всему миру", - заявил Фидан, отметив, что все три лидера неоднократно доказывали прочность дружественных связей.

"Они неоднократно подтверждали эту дружбу, представляя тем самым и интересы народов трех государств. Их исключительная роль в решении региональных проблем, предпринимаемые ими шаги во имя мира и безопасности, находятся в центре внимания всего мира. Поэтому единство всех трех лидеров стало очередным посланием всему миру", - заключил турецкий министр.

Источник: Report

Поделиться:
635

Актуально

Xроника

Александар Вучич позвонил Ильхаму Алиеву

Политика

Хакан Фидан: Искренняя дружба лидеров Турции, Азербайджана и Пакистана является ...

Общество

Завтра в Баку будет дождливо - ПРОГНОЗ

Спорт

Азербайджанские шахматисты - в топ-5 после 10 туров на индивидуальном чемпионате ...

Политика

Обсуждена реализация Хартии стратегического партнерства между США и Азербайджаном

Президент Сербии в мае посетит Азербайджан

Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзор - ВИДЕО

Хакан Фидан: Искренняя дружба лидеров Турции, Азербайджана и Пакистана является посланием всему миру

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

В Анталье состоялись переговоры главы МИД Азербайджана с генсеком Организации D‑8

Хикмет Гаджиев: Возможно подключение Армении к масштабным проектам в качестве транзитной страны

МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции

Глава Совфеда РФ: урегулирование по AZAL открывает новые возможности для Москвы и Баку

Последние новости

В Японии предупредили о рисках американского «ИИ-колониализма»

Сегодня, 19:45

В Баку на реабилитацию прибыла группа украинских детей

Сегодня, 19:30

Tasnim: Иран не начнет переговоры с США до снятия морской блокады

Сегодня, 19:11

СМИ: Вэнс не примет участия во втором раунде переговоров с Ираном - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:00

В Болгарии за девять часов на выборах проголосовали 34,63% избирателей - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:42

ООН: После открытия Ормузского пролива на нормализацию судоходства уйдут недели

Сегодня, 18:30

Минэнерго США: Сделку с Ираном можно заключить в ближайшие две недели

Сегодня, 18:13

Обсуждена реализация Хартии стратегического партнерства между США и Азербайджаном

Сегодня, 17:59

Трамп: Решение Ирана вновь заблокировать Ормузский пролив вредит ему самому

Сегодня, 17:40

Президент Сербии в мае посетит Азербайджан

Сегодня, 17:17

Александар Вучич позвонил Ильхаму Алиеву

Сегодня, 17:10

Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзор - ВИДЕО

Сегодня, 17:01

Трамп выступил в новыми угрозами Ирану в случае отказа от сделки

Сегодня, 16:50

В Исламабаде принимаются допмеры безопасности перед II раундом переговоров США и Ирана

Сегодня, 16:45

Папа Римский призвал прекратить боевые действия в Украине

Сегодня, 16:30

Хакан Фидан: Искренняя дружба лидеров Турции, Азербайджана и Пакистана является посланием всему миру

Сегодня, 16:15

В Азербайджане ожидается резкое похолодание

Сегодня, 16:07

Фидан выразил надежду на скорое подписание мирного договора между Баку и Ереваном

Сегодня, 15:44

В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения в связи с сильным ветром - ФОТО

Сегодня, 15:31

На Абшероне ожидается неблагоприятная погода для метеочувствительных людей

Сегодня, 15:22
Все новости
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Термин «посмертный донор» всё чаще звучит в информационном пространстве нашей страны. Однако для многих это понятие до сих пор окутано мифами16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22