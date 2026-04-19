Хакан Фидан: Искренняя дружба лидеров Турции, Азербайджана и Пакистана является посланием всему миру

Искренняя дружба президентов Турции и Азербайджана Реджепа Тайипа Эрдогана и Ильхама Алиева, а также премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, свидетелями которой мы могли стать на Анталийском дипломатическом форуме, является посланием всему миру.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на брифинге по итогам форума.

"Это послание братьев всему миру", - заявил Фидан, отметив, что все три лидера неоднократно доказывали прочность дружественных связей.

"Они неоднократно подтверждали эту дружбу, представляя тем самым и интересы народов трех государств. Их исключительная роль в решении региональных проблем, предпринимаемые ими шаги во имя мира и безопасности, находятся в центре внимания всего мира. Поэтому единство всех трех лидеров стало очередным посланием всему миру", - заключил турецкий министр.

