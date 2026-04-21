Видео с Энн Хэтэуэй, сказавшей «иншаллах», стало вирусным - ВИДЕО

20:40 - Сегодня
Голливудская актриса Энн Хэтэуэй неожиданно покорила пользователей соцсетей — особенно аудиторию Ближнего Востока — употребив арабское выражение «иншаллах» («если будет на то воля Божья») в недавнем интервью журналу People.

43-летняя звезда давала интервью в рамках промокампании фильма «Дьявол носит Prada 2» и размышляла о том, как изменилось её отношение к жизни и профессии за более чем два десятилетия в Голливуде. По словам актрисы, она перестала так остро переживать эмоциональные взлёты и падения индустрии, как прежде.

«Я наконец-то научилась ценить спокойствие», — сказала Хэтэуэй, добавив, что к каждому новому десятилетию жизни подходит скорее с любопытством, чем со страхом.

«Я хочу прожить долгую, здоровую жизнь, иншаллах. Я надеюсь на это», — заключила актриса.

Именно это слово — привычное для миллионов людей на Ближнем Востоке и в мусульманском мире, включая Азербайджан, — и вызвало волну тёплых откликов в сети. Видео с фрагментом интервью набрало в TikTok более 300 тысяч лайков.

Пользователи откликнулись сотнями комментариев. «Иншаллах, моя принцесса Женовии», — написал один из них, отсылая к культовой роли актрисы в «Дневниках принцессы». «Машаллах, сестра Энн», — поддержал другой. Многие также отметили мудрость Хэтэуэй в рассуждениях о возрасте: «Это самое приятное её интервью за последнее время. На такую Энн приятно смотреть», — пишет одна из зрительниц.

Тем временем другой эпизод с арабской культурой на этой неделе получил противоположную реакцию. Американская певица Сабрина Карпентер в субботу в соцсети X принесла извинения за то, что в ходе своего хедлайнерского выступления на фестивале Coachella в пятницу приняла традиционный арабский возглас радости — загруту (ululation) — за йодль.

Сидя за роялем на главной сцене фестиваля, певица отреагировала на возглас из зала словами: «Кажется, я услышала, как кто-то поёт йодлем. Это то, что ты делаешь? Мне не нравится». Когда зрительница пояснила: «Это моя культура», Карпентер переспросила: «Твоя культура — это йодль?». Фанатка уточнила, что это «праздничный возглас», на что певица ответила: «Это что, Burning Man? Что происходит? Это странно».

Видео быстро разошлось в соцсетях. Позднее Карпентер написала в X: «Приношу извинения, я не видела этого человека глазами и не могла чётко расслышать. Моя реакция была чистым замешательством, сарказмом и не имела дурных намерений. Можно было отреагировать лучше! Теперь я знаю, что такое загрута. Впредь приветствую любые возгласы и йодли».


