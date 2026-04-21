Анар Байрамов уволил директоров ряда клиник и сотрудников TƏBİB

Решением новоназначенного исполнительного директора TƏBİB Анара Байрамова в системе здравоохранения проведены масштабные кадровые изменения.

По данным Bakupost.az, в рамках очередного этапа реформ в сфере здравоохранения были освобождены от должностей руководители сразу нескольких крупных медицинских учреждений. В частности, от должности отстранены директор Клинического медицинского центра Кёнуль Алекберова, директор Республиканской урологической больницы Парвиз Гаджиев и директор Абшеронской центральной районной больницы Сакина Садыхова.

Кроме того, ранее сообщалось об увольнении директора «Yeni Klinika» Барата Юсубова. По информации источников, соответствующий приказ был подписан исполнительным директором TƏBİB Анаром Байрамовым. Отмечается, что заявление Юсубова было подано ранее и уже официально оформлено.

Также в рамках кадровых решений были уволены ряд советников TƏBİB — Эльнур Гурбанов, Эмиль Гасымов, Парвин Акбаров и Вугар Ягублу. Ранее также сообщалось об освобождении от должности недавно назначенного советника Зейнала Байрамлы. В настоящее время их должности остаются вакантными.

Отдельно отмечается, что решением исполнительного директора TƏBİB Анара Байрамова от должности освобождён руководитель департамента стратегического развития Мурад Мирзоев.

По информации источников, все эти изменения рассматриваются как продолжение масштабных управленческих реформ в системе здравоохранения.

В то же время официальных комментариев от пресс-службы TƏBİB по поводу кадровых решений на данный момент не поступало.