Анар Байрамов уволил директоров ряда клиник и сотрудников TƏBİB

Анар Байрамов уволил директоров ряда клиник и сотрудников TƏBİB

Решением новоназначенного исполнительного директора TƏBİB Анара Байрамова в системе здравоохранения проведены масштабные кадровые изменения.

По данным Bakupost.az, в рамках очередного этапа реформ в сфере здравоохранения были освобождены от должностей руководители сразу нескольких крупных медицинских учреждений. В частности, от должности отстранены директор Клинического медицинского центра Кёнуль Алекберова, директор Республиканской урологической больницы Парвиз Гаджиев и директор Абшеронской центральной районной больницы Сакина Садыхова.

Кроме того, ранее сообщалось об увольнении директора «Yeni Klinika» Барата Юсубова. По информации источников, соответствующий приказ был подписан исполнительным директором TƏBİB Анаром Байрамовым. Отмечается, что заявление Юсубова было подано ранее и уже официально оформлено.

Также в рамках кадровых решений были уволены ряд советников TƏBİB — Эльнур Гурбанов, Эмиль Гасымов, Парвин Акбаров и Вугар Ягублу. Ранее также сообщалось об освобождении от должности недавно назначенного советника Зейнала Байрамлы. В настоящее время их должности остаются вакантными.

Отдельно отмечается, что решением исполнительного директора TƏBİB Анара Байрамова от должности освобождён руководитель департамента стратегического развития Мурад Мирзоев.

По информации источников, все эти изменения рассматриваются как продолжение масштабных управленческих реформ в системе здравоохранения.

В то же время официальных комментариев от пресс-службы TƏBİB по поводу кадровых решений на данный момент не поступало.

Беременная женщина среди госпитализированных: новые подробности ЧП в бакинском ...

Трагедия в Бакинском метро: пассажир погиб, упав на рельсы на станции «28 Мая»

Президент Латвии прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО

В Азербайджане расширен список получателей льготной ипотеки - УКАЗ

Директор школы: инцидент с поджогом произошёл в момент, когда в классе находился замдиректора - ВИДЕО

Презентован анимационный фильм «Таинственная карта. Шамахинские приключения», подготовленный при поддержке Фонда Гейдара Алиева - ФОТО

Трагедия в Бакинском метро: пассажир погиб, упав на рельсы на станции «28 Мая»

Анар Байрамов уволил директоров ряда клиник и сотрудников TƏBİB

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Мать 15-летней роженицы: Дочь сказала, что ее изнасиловал сосед - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Завтра в Баку будет дождливо - ПРОГНОЗ

Юный дзюдоист Расул Самедзаде прославил Азербайджан в сердце Африки - ФОТО - ВИДЕО

Беременная женщина среди госпитализированных: новые подробности ЧП в бакинском метро - ОБНОВЛЕНО

Директор школы: инцидент с поджогом произошёл в момент, когда в классе находился замдиректора - ВИДЕО

Сегодня, 22:00

Презентован анимационный фильм «Таинственная карта. Шамахинские приключения», подготовленный при поддержке Фонда Гейдара Алиева - ФОТО

Сегодня, 21:45

Спецпредставитель генсека НАТО посетит Азербайджан и Грузию

Сегодня, 21:30

Трагедия в Бакинском метро: пассажир погиб, упав на рельсы на станции «28 Мая»

Сегодня, 21:08

Президент Латвии прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 21:00

Али Асадов прибыл в Астану

Сегодня, 20:58

Видео с Энн Хэтэуэй, сказавшей «иншаллах», стало вирусным - ВИДЕО

Сегодня, 20:40

Сахиба Гафарова встретилась с членами межпарламентской группы дружбы Ирландия-Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 20:20

Два азербайджанских борца в финале ЧЕ в Албании - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:00

Анар Байрамов уволил директоров ряда клиник и сотрудников TƏBİB

Сегодня, 19:45

Раскрыты основные задачи новой миссии ЕС в Армении

Сегодня, 19:30

Изменена дата проведения «Последнего звонка» в школах Азербайджана

Сегодня, 19:20

Украина завершила ремонт нефтепровода «Дружба»

Сегодня, 19:15

Суд в ЕС потребовал от Венгрии разрешить детям доступ к ЛГБТ-контенту

Сегодня, 19:00

В столичном наркодиспансере скончался 26-летний пациент

Сегодня, 18:45

Очередным пунктом реализуемого по инициативе Лейлы Алиевой проекта «Молодой пчеловод» станет Евлах

Сегодня, 18:31

Трамп призвал Иран освободить заключённых женщин

Сегодня, 18:30

В Азербайджане расширен список получателей льготной ипотеки - УКАЗ

Сегодня, 18:00

Трамп считает, что США бы быстро завоевали Вьетнам, будь он президентом

Сегодня, 17:40

Беременная женщина среди госпитализированных: новые подробности ЧП в бакинском метро - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:37
Все новости
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Термин «посмертный донор» всё чаще звучит в информационном пространстве нашей страны. Однако для многих это понятие до сих пор окутано мифами16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

