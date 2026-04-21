Трамп считает, что США бы быстро завоевали Вьетнам, будь он президентом

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Штаты в короткие сроки одержали бы победу в ходе войны во Вьетнаме, если бы он тогда занимал пост американского лидера.

"Я только что просмотрел небольшую таблицу: Первая мировая война - четыре года и три месяца. Вторая мировая война - шесть лет. Корейская война - три года. Вьетнам - 19 лет. Ирак - восемь лет... За пять месяцев я бы очень быстро победил во Вьетнаме. Если бы я был президентом, я бы победил в Ираке за то же время, что и (продолжается операция против Ирана - ред.)", - сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC.

Война во Вьетнаме продолжалась с ноября 1955 по апрель 1975 года. Таким образом, к части ее периода Трамп, родившийся в 1946 году, уже достиг призывного возраста - 18 лет.

Источник: РИА Новости