Трагедия в Бакинском метро: пассажир погиб, упав на рельсы на станции «28 Мая»
По информации пресс-службы Бакинского метрополитена, сразу после происшествия подача высокого напряжения на контактный рельс была оперативно отключена, и на место была вызвана бригада скорой помощи.
Несмотря на принятые меры и усилия медиков, спасти пострадавшего не удалось.
После восстановления электроснабжения поезд был отправлен без пассажиров и направлен со станции «Нариманов» в электродепо.
В связи с инцидентом на линии наблюдались задержки движения поездов.
