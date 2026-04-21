Трагедия в Бакинском метро: пассажир погиб, упав на рельсы на станции «28 Мая»

Сегодня около 20:20 на станции «28 Мая» произошёл инцидент — один из пассажиров упал на рельсы.

По информации пресс-службы Бакинского метрополитена, сразу после происшествия подача высокого напряжения на контактный рельс была оперативно отключена, и на место была вызвана бригада скорой помощи.

Несмотря на принятые меры и усилия медиков, спасти пострадавшего не удалось.

После восстановления электроснабжения поезд был отправлен без пассажиров и направлен со станции «Нариманов» в электродепо.

В связи с инцидентом на линии наблюдались задержки движения поездов.