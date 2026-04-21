Трамп призвал Иран освободить заключённых женщин

Президент США Дональд Трамп попросил власти Ирана освободить восемь заключенных женщин, приговоренных к смертной казни.

Об этом он написал в Truth Social.

"Иранским лидерам, которые вскоре будут вести переговоры с моими представителями: буду весьма признателен за освобождение этих женщин (фото прилагается - ред.). Уверен, что этот шаг будет должным образом оценен. Пожалуйста, не причиняйте им вреда - это могло бы стать хорошим началом наших переговоров. Спасибо за внимание к данному вопросу", - подчеркнул Трамп.