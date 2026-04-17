Хикмет Гаджиев: Возможно подключение Армении к масштабным проектам в качестве транзитной страны

В настоящее время планируется реализация масштабных энергетических и транспортных проектов, охватывающих четыре моря, и в этих рамках возможно подключение Армении к процессу в качестве транзитной страны.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на панельной сессии "Южный Кавказ: на пути к превращению в стратегический центр" в рамках Анталийского дипломатического форума.