Глава Совфеда РФ: урегулирование по AZAL открывает новые возможности для Москвы и Баку

Урегулирование Россией и Азербайджаном последствий крушения самолета AZAL открывает новые возможности для развития отношений двух стран.

Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече в Стамбуле на полях ассамблеи Межпарламентского союза с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой.

«Мы завершили этот этап. И это открывает новые возможности для беспрепятственного дальнейшего развития российско-азербайджанских взаимовыгодных отношений», - сказала спикер Совфеда.

Матвиенко подчеркнула, что российско-азербайджанские отношения «имеют огромный потенциал взаимовыгодного сотрудничества и развиваются в самых широких сферах».

Гафарова в свою очередь отметила, что отношения России и Азербайджана «всегда были, есть и будут» самыми дружественными. И то, что они сегодня развиваются, очень радует, добавила она.

Ранее Москва и Баку пришли к урегулированию последствий, включая выплату компенсаций, из-за крушения самолета AZAL после непреднамеренного действия ПВО в воздушном пространстве РФ. Об этом говорится в совместном заявлении МИД России и Азербайджана.

Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, совершавший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года вблизи казахстанского города Актау. На борту находились 67 человек: 62 пассажира и 5 членов экипажа, граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана. Погибли 38 человек.

Источник: ТАСС