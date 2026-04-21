СМИ: ОАЭ могут отказаться от доллара США в случае его дефицита

ОАЭ начали переговоры с США о возможном получении финансовой поддержки на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на эмиратских и американских чиновников.

По информации издания, представители ОАЭ в ходе переговоров заявили американским чиновникам, что в случае нехватки долларов страна может быть вынуждена использовать китайский юань или валюту других государств для продажи нефти и проведения других операций.

Отмечается, что переход ОАЭ на другую валюту может создать скрытую угрозу для доллара США, который занимает доминирующее положение среди мировых валют во многом благодаря его использованию в нефтяных сделках.

Эмиратский дирхам привязан к доллару и обеспечен валютными резервами в размере около $270 млрд, подчеркивает WSJ.