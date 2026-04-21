Трамп: если Иран не пойдет на переговоры, то столкнется с беспрецедентными проблемами

Президент США Дональд Трамп уверен, что Иран продолжит вести переговоры с Соединенными Штатами.

«Они будут участвовать в переговорах. А если этого не произойдет, они столкнутся с проблемами, которых у них раньше не было», — заявил американский лидер в интервью радиоведущему Джону Фредериксу. «Надеюсь, они заключат справедливую сделку и восстановят страну. Но когда это произойдет, у них не будет ядерного оружия, мы этого не допустим», — добавил глава Белого дома.