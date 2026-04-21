Мадьяр допустил задержание Нетаньяху при визите в Венгрию

Лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр, который вскоре станет премьер-министром Венгрии, допустил возможное задержание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в случае его визита в Венгрию.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос одного из журналистов в ходе пресс-конференции в Будапеште.

"Я ясно дал понять премьер-министру [Израиля Нетаньяху] <...>. По состоянию на июнь 2020 года правительство "Тисы" заявило о намерении прекратить это и сохранить Венгрию в качестве члена Международного уголовного суда. Если кто-то является членом Международного уголовного суда и лицо, находящееся в розыске, въезжает на территорию нашей страны, оно должно быть задержано", - сказал Мадьяр в ответ на вопрос журналистов о том, будет ли задержан премьер Израиля, если он "действительно приедет сюда [в Венгрию]".

В ноябре 2024 года МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта. После этого представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявлял, что все страны - члены Евросоюза поддерживают МУС и должны исполнять его ордеры, в том числе на арест Нетаньяху.

В апреле 2025 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о выходе его страны из МУС после того, как суд выдал ордер на арест Нетаньяху. Глава правительства заявил, что этот международный судебный орган превратился в инструмент политики. После этого Нетаньяху посетил Будапешт с визитом, где провел встречу с Орбаном.

Источник: ТАСС