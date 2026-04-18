Дмитрий Васильченков, уроженец Москвы и гражданин Украины, идентифицирован OSINT-отделом "Телебачення Торонто" как исполнитель стрельбы по людям в Киеве.

Согласно данным расследования, Васильченков проживал в Бахмуте и на территории России, после чего переехал в украинскую столицу, где совершил нападение. Его активность в социальных сетях характеризуется систематической публикацией антиукраинских и антисемитских материалов, а также отрицанием государственного суверенитета Украины. Зафиксированы публичные призывы к силовым "зачисткам" с использованием исторических методов нацистской Германии и поддержка деятельности Игоря Гиркина.

Технический статус нападавшего — военный пенсионер. Ранее Васильченков инициировал судебное разбирательство против Пенсионного фонда, в результате которого добился перерасчета и увеличения пенсионных выплат.

19:48

Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале выразил соболезнования семьям погибших в результате сегодняшней стрельбы в Киеве.

По его словам, в результате инцидента погибли пять человек, 10 пострадали и находятся в больнице.

"Только что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил о ликвидации в Киеве нападавшего, который открыл огонь по людям. Четверых заложников удалось спасти. Все обстоятельства выясняются. На данный момент известно о пяти погибших. Мои соболезнования родным и близким", - отметил он.

В расследовании задействованы сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

19:24

Мужчина, устроивший стрельбу в Киеве, был ликвидирован спецназом в ходе операции.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Стрелявшего в Киеве ликвидировали во время задержания. Спецназовцы провели штурм магазина, где находился злоумышленник", - написал он.

Клименко уточнил, что нападавший захватил в заложники людей и вел огонь по полицейским во время задержания, а переговоры с ним результата не дали. "Число жертв нападавшего уточняется. Есть погибшие и раненые", - отметил он.

19:00

Мужчина открыл огонь из автомата по людям на улицах Киева, после чего ворвался в супермаркет и взял в заложники посетителей, сообщает «Страна.ua».

«По предварительной информации, один человек погиб, есть раненые», — отмечается в публикации.

Украинские Telegram-каналы утверждают, что стрелку примерно 60 лет, его мотивы неизвестны.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram сообщил, что среди раненых на улице в Голосеевском районе – ребенок. Он также сообщил, что остальным пострадавшим оказывают помощь на месте. По некоторой информации, в магазине, где стрелок забаррикадировался с заложниками, слышна стрельба, уточнил мэр.

Спецоперация по задержанию мужчины, устроившего стрельбу, продолжается.