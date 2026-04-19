СМИ: Вэнс не примет участия во втором раунде переговоров с Ираном - ОБНОВЛЕНО

Президент США Дональд Трамп опроверг слова американского постпреда при ООН Майка Уолтца, что вице-президент Джей Ди Вэнс отправится в Пакистан для участия во втором раунде переговоров с Ираном.

Об этом в соцсети Х написал корреспондент телеканала ABC News Джонатан Карл.

"Президент Трамп только что сказал мне, что Вэнс не поедет в Исламабад. Он сказал, что проблема в безопасности - Секретная служба не смогла бы сделать это за 24 часа", - уточнил журналист.

Американская делегация 20 апреля прибудет в Пакистан для участия в переговорах с Ираном, сообщил президент США Дональд Трамп.

"Мои представители отправляются в Исламабад, Пакистан, они прибудут туда завтра вечером для проведения переговоров", - написал он в Truth Social.

Между тем, ведущий телеканала ABC News Джонатан Карл сообщил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс будет вновь возглавлять американскую делегацию на переговорах с Ираном в Пакистане.

"Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц сказал мне, что вице-президент Джей Ди Вэнс возглавит американскую делегацию на переговорах с Ираном в Исламабаде", - написал он в X.

Ранее газета The New York Post сообщала, что американскую делегацию на переговорах с исламской республикой будут представлять спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф, а также зять главы Белого дома Джаред Кушнер, а Вэнс в свою очередь не отправится в Пакистан.

Источник: ТАСС