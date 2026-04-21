Азербайджан сегодня отправит в Армению очередную партию дизтоплива

Сегодня Азербайджан отправит в Армению очередную партию дизельного топлива.

Объем поставки составит 16 вагонов.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в октябре 2025 года объявил о снятии ограничений на транзит грузов в Армению.

Прямые поставки из Азербайджана в Армению начались 18 декабря 2025 года.

На сегодняшний день из Азербайджана в Армению экспортировано 6312 тонн дизельного топлива, 979 тонн бензина AI-92 и 2955 тонн бензина AI-95.

Последний раз 14 апреля из Азербайджана в Армению был отправлен состав из 22 вагонов с 1298 тоннами дизельного топлива.

