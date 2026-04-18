КСИР с сегодняшнего вечера закрывает Ормузский пролив

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) объявили о закрытии Ормузского пролива с сегодняшнего вечера.

Об этом, как передает Tasnim, сообщил отдел по связям с общественностью ВМС КСИР.

"В связи с нарушением соглашения о прекращении огня, поскольку противник в лице США не снял военно-морскую блокаду иранских судов и портов, Ормузский пролив будет закрыт с сегодняшнего дня до снятия блокады", - говорится в заявлении.

"Мы предупреждаем, что ни одно судно любого типа не должно покидать места стоянки в Персидском заливе и Оманском море, а приближение к Ормузскому проливу будет рассматриваться как сотрудничество с врагом, а нарушившие эти правила суда будут преследоваться", - добавили в ВМС КСИР.