Стрельба у древних пирамид в Мексике: погибла туристка из Канады, есть раненые - ВИДЕО

Гражданка Канада погибла в результате стрельбы у одной из пирамид Теотиуакана недалеко от Мехико, стрелявший покончил с собой, сообщили власти.

Это одно из самых посещаемых туристических мест страны, среди раненых есть гражданин России.

Теотиуакан — древний город, известный своими массивными пирамидами, существовавший еще до ацтеков.

По данным мексиканских властей, погибла 32-летняя канадка, несколько человек получили ранения в результате стрельбы в археологической зоне Теотиуакан, расположенной в часе езды от столицы Мексики.

Стрелок покончил с собой после нападения.

На опубликованных видео вооруженный мужчина стреляет с вершины одной из пирамид — вероятно, с пирамиды Луны.

По данным властей, среди раненых есть двое колумбийцев, один канадец и один гражданин России.

Президент страны Клаудия Шейнбаум заявила, что находится в контакте с посольством Канады. «То, что произошло сегодня в Теотиуакане, причиняет нам глубокую боль. Я выражаю глубочайшие соболезнования пострадавшим и их семьям», — написала она в соцсети X.