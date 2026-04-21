Стрельба у древних пирамид в Мексике: погибла туристка из Канады, есть раненые - ВИДЕО
Гражданка Канада погибла в результате стрельбы у одной из пирамид Теотиуакана недалеко от Мехико, стрелявший покончил с собой, сообщили власти.
Это одно из самых посещаемых туристических мест страны, среди раненых есть гражданин России.
Теотиуакан — древний город, известный своими массивными пирамидами, существовавший еще до ацтеков.
По данным мексиканских властей, погибла 32-летняя канадка, несколько человек получили ранения в результате стрельбы в археологической зоне Теотиуакан, расположенной в часе езды от столицы Мексики.
Стрелок покончил с собой после нападения.
На опубликованных видео вооруженный мужчина стреляет с вершины одной из пирамид — вероятно, с пирамиды Луны.
По данным властей, среди раненых есть двое колумбийцев, один канадец и один гражданин России.
Президент страны Клаудия Шейнбаум заявила, что находится в контакте с посольством Канады. «То, что произошло сегодня в Теотиуакане, причиняет нам глубокую боль. Я выражаю глубочайшие соболезнования пострадавшим и их семьям», — написала она в соцсети X.
Atención: Tiroteo en las pirámides de Teotihuacán, en México. Se reporta una persona muerta. El atacante habría sido abatido por la guardia nacional. Vía @BluRadioCo pic.twitter.com/YxKV8DSx4V — Ricardo Ospina (@ricarospina) April 20, 2026