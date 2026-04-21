Где в Баку сейчас пробки? Список загруженных дорог
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
Шоссе Баку–Сумгайыт - в направлении станции метро "20 Января";
- Тбилисский проспект - от станции метро "20 Января" в направлении центра;
- Проспект Зии Буниятова - от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
- Улица Рашида Бейбутова - в направлении Центрального банка;
- Улица Юсифа Сафарова - в направлении центра;
- Проспект Бабека - в направлении центра;
- Улица Али Мустафаева - в направлении проспекта Зии Буниятова;
- Улица Микаила Мушфига - от круга "Бадамдар" в направлении школы-лицея №20;
- Проспект Гейдара Алиева, основная дорога - в направлении центра;
- Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога - в направлении центра;
- 1-я Набережная дорога у озера - в направлении проспекта Зии Буниятова;
- Бинагадинское шоссе - в направлении станции метро "Проспект Азадлыг";
- Проспект Зии Буниятова - от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде в направлении улицы Ахмеда Раджабли;
- Улица 28 Мая - от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
- Улица Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг;
- Улица Короглу Рагимова - от пересечения с улицей акад. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;
- Проспект Хатаи - в направлении проспекта Гейдара Алиева;
- Улица Абдулвахаба Саламзаде - в направлении проспекта Зии Буниятова.
315