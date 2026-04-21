СМИ: в Японии трое военных погибли при взрыве в танке во время учебных стрельб

По меньшей мере трое военнослужащих, по предварительным данным, погибли в результате взрыва в танке во время учебных стрельб на полигоне Сил самообороны Японии "Хидзюдай" в префектуре Оита.

Об этом сообщил телеканал Fuji.

Ранее телеканал NHK сообщал о троих пострадавших военнослужащих.

По информации телеканала Fuji, сейчас подтверждена гибель двух военнослужащих, еще один находится в состоянии "остановки сердца и легких" — так в Японии называют состояние клинической смерти, которую по закону могут констатировать только медики, но не спасатели. Еще одна женщина-военнослужащий доставлена в больницу, она находится в сознании и может говорить.

Как отметил телеканал TBS, во время стрельбы в орудии взорвался снаряд.