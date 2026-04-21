Тегеран призвал Вашингтон освободить захваченное иранское судно и его экипаж

Министерство иностранных дел Ирана назвало морским пиратством действия США по захвату иранского контейнеровоза и призвало Вашингтон освободить судно, его экипаж и членов семей.

«Этот акт, сопровождавшийся запугиванием пассажиров, экипажа судна и их семей, является актом морского пиратства и терроризма. Исламская Республика Иран, предупреждая о серьезных последствиях этого незаконного и преступного акта США, подчеркивает необходимость немедленного освобождения иранского судна, его пассажиров и экипажа, а также их семей», — указывается в заявлении иранского МИД.

В Тегеране отметили, что Иран будет использовать все свои возможности для защиты национальных интересов, и полная ответственность за дальнейшую эскалацию ситуации в регионе лежит на США.

20 апреля Центральное командование ВС США сообщило о перехвате в Оманском заливе контейнеровоза под иранским флагом, который следовал в один из портов Ирана. Действия были предприняты в рамках обеспечения установленной ранее США блокады иранских портов. Командование указало, что после отказа подчиниться требованиям ВС США американский эсминец повредил машинное отделение контейнеровоза, после чего на его борт поднялись морские пехотинцы США.

Источник: ТАСС