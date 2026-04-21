 В Шахдаге высота снежного покрова достигла почти метра | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В Шахдаге высота снежного покрова достигла почти метра

Фаига Мамедова10:27 - Сегодня
В Шахдаге высота снежного покрова достигла почти метра

Обнародованы фактические данные о погоде на 10:00 21 апреля.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, на территории страны наблюдаются грозы, в отдельных районах идут интенсивные дожди, а в горных районах - снег.

Высота снежного покрова в Шахдаге составила 87 см, в Кяльбаджаре - 4 см, в Лачине - 2 см, а в Грызе, Хыналыге, Гусаре (Лаза) и Загатале (Алибей) - 1 см.

Количество выпавших осадков составило: в Огузе - 59 мм, Шеки - 54 мм, Гахе (Сарыбаш) - 43 мм, Габале - 36 мм, Шамахе и Мингячевире - 29 мм, Загатале - 24 мм, Гёйчае и Балакяне - 22 мм, Тертере - 21 мм, Геранбое и Евлахе - 20 мм, Нафталане - 19 мм, Гёйгёле - 18 мм, Гаджигабуле и Гобустане - 16 мм, Лерике - 14 мм, Шамкире и Хызы - 13 мм, Халтане и Барде - 12 мм, Кюрдамире, Гедабеке, Гяндже и Шахбузе - 11 мм, Дашкесане и Ярдымлы - 10 мм, Садараке - 9 мм, Зардабе - 8 мм, Сабирабаде, Лянкяране и Агдаме - 7 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове - 6 мм, Астаре, Имишли и Гусаре - 4 мм, Нахчыване, Ордубаде, Товузе, Билясуваре, Бейлагане, Ширване и Губе - 3 мм, Шабране - 2 мм, Нефтчале, Джебраиле, Джульфе, Хачмазе, Губадлы, Шуше, Ханкенди, Ходжалы и Физули - 1 мм.

Поделиться:
218

