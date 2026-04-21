Трамп раскритиковал CNN и другие СМИ: «Неудачники!»

Президент США Дональд Трамп резко высказался против СМИ и медиаплатформ.

«Операция „Полуночный молот“ стала полным и тотальным уничтожением мест захоронения ядерной пыли в Иране. Поэтому расчистка этих территорий будет долгим и сложным процессом», — написал он в социальной сети Trurth Social.

«Фейковые новости, такие как CNN и другие коррумпированные медиасети и платформы, не отдают должное нашим великим летчикам, которые заслуживают признания. Они всегда пытаются унизить и принизить их — НЕУДАЧНИКИ!!!», — добавил Трамп.