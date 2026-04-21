В метрополитене Баку расследуют причины неисправности, приведшей к временному сбою в работе

Фаига Мамедова16:53 - Сегодня
По данному вопросу незамедлительно начато техническое расследование.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, об этом журналистам заявил руководитель пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

«Все технические аспекты будут детально изучены в особом порядке, также будут проанализированы все возможные версии. Для «Бакинского метрополитена», как и всегда, приоритетным вопросом остается полная прозрачность при информировании общественности о технических деталях.

В момент происшествия на линиях метро находилось 30 поездов, из которых только 4 оставались в тоннелях. Эвакуация пассажиров была успешно осуществлена в кратчайшие сроки в соответствии с нормативами «Бакинского метрополитена». Жалоб со стороны пассажиров или обращений в связи с ухудшением самочувствия не поступало.

В ближайшие дни будет обеспечено проведение детального расследования инцидента, после чего общественности предоставят дополнительную информацию. Полная прозрачность процесса расследования со стороны метрополитена будет гарантирована. Особое внимание будет уделено тому, чтобы подобные случаи не повторялись в будущем; соответствующие поручения по реализации первичных мер уже даны.

Еще раз приносим извинения пассажирам и общественности за произошедший инцидент!»

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
Термин «посмертный донор» всё чаще звучит в информационном пространстве нашей страны. Однако для многих это понятие до сих пор окутано мифами
