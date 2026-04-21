Чемпионат Европы: 3 азербайджанских борца греко-римского стиля вышли в полуфинал

Три азербайджанских борца греко-римского стиля вышли в полуфинал чемпионата Европы в Тиране.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Нихат Мамедли (60 кг), Хасрат Джафаров (67 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг) одержали победы над своими соперниками в 1/4 финала.

Руслан Нуруллаев (72 кг) и Мурад Ахмадиев (97 кг) проиграли на этом этапе соревнований. В случае выхода их соперников в финал, наши борцы получат возможность принять участие в утешительных поединках за бронзовые медали.

Сегодня за «бронзу» также поборются Рашад Мамедов (55 кг), Ислам Аббасов (87 кг) и Бека Канделаки (130 кг).

Напомним, что Азербайджан на Европы-26 представлен 25 спортсменами.