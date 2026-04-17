На этой территории Баку прокладывается железнодорожная линия

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (ADY) начало проектные работы по маршруту Говсан.

Об этом заявил руководитель департамента пассажирских перевозок ADY Азер Азеров.

По его словам, по маршруту Баку–Говсан предусмотрены закупка поездов, восстановление существующих станций и ремонт железнодорожной линии.

«В этом направлении уже начаты проектные работы. Завершение проекта по данному маршруту запланировано к 2030 году. При этом мы ожидаем, что работы будут завершены в 2027–2028 годах», — отметил он.