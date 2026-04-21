Пашинян считает важным диалог с НАТО для укрепления безопасности в регионе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи со специальным представителем генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Кевином Гамильтоном подчеркнул важность сотрудничества с НАТО в целях укрепления безопасности в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

Премьер-министр поздравил Гамильтона по случаю вступления в должность и отметил важность сотрудничества и тесного диалога между Арменией и НАТО для укрепления безопасности и стабильности в регионе, говорится в сообщении.

Собеседники обсудили ряд вопросов, касающихся повестки партнерства Армения - НАТО. В частности, были затронуты перспективы развития сотрудничества, а также эффективная реализация программ по направлениям, представляющим взаимный интерес.

В ходе встречи состоялся также обмен мнениями о региональной среде безопасности, существующих вызовах, а также об усилиях, направленных на обеспечение мира и стабильности.

Гамильтон отметил, что НАТО придает большое значение партнерству с Арменией и готова продолжать сотрудничество в сферах, представляющих взаимный интерес.