В Баку 15-летний школьник задержан за оскорбления учителей и угрозы в сети - ОБНОВЛЕНО

18 апреля в социальных сетях распространились публикации, содержащие угрозы безопасности в отношении полной средней школы №87, а также оскорбления в адрес учителей.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе МВД, данный вопрос был незамедлительно взят под контроль. В ходе полной и всесторонней проверки было установлено, что распространяемые утверждения являются необоснованными.

В результате проведенных мероприятий сотрудниками полиции был выявлен и задержан автор публикаций - 15-летний учащийся данной школы.

В соответствии с законодательством родители подростка были приглашены в управление полиции, с ними проведена профилактическая беседа. Материалы в отношении школьника направлены в соответствующую комиссию при органе исполнительной власти.

В настоящее время расследование по факту продолжается.

Вечером 18 апреля 2026 года в социальных сетях распространилась информация, содержащая угрозы безопасности в отношении полной средней школы №87, а также оскорбления в адрес учителей.

Как сообщили Azərbaycan müəllimi в руководстве школы, по данному факту были незамедлительно проинформированы правоохранительные органы, передает 1news.az.

Несмотря на то, что 20 и 21 апреля посещаемость в учебном заведении частично снизилась, учебный процесс в школе продолжается в штатном режиме.

Обеспечение безопасности учащихся и педагогического состава, а также непрерывность образовательного процесса находятся под постоянным контролем. С родителями и учениками проводятся соответствующие разъяснительные и психологические беседы.