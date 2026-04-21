Собаки на мопеде в Баку: кто стоит за вирусными видео?

В Азербайджане вопрос отношения к животным по-прежнему остаётся чувствительной и во многом нерешённой темой.

Несмотря на растущее внимание к проблеме, в обществе всё ещё сохраняется неоднозначное восприятие собак: от равнодушия до открытого неприятия. Животные часто оказываются вне поля системной защиты, порой сталкиваясь с жестоким обращением, отсутствием должного ухода и элементарных условий для выживания.

На фоне этой картины, особое внимание привлекли распространившиеся видео, на которых молодой человек катает собаку на мопеде по улицам Баку. Кадры быстро привлекли внимание пользователей, ведь для одних это выглядело как трогательный и необычный эпизод повседневной жизни, для других стало поводом задаться вполне рациональными вопросами о безопасности животного и допустимости подобных практик.

И, на самом деле, подобные сцены в азербайджанском контексте по-прежнему остаются редкостью, что во многом и объясняет широкий резонанс. Героем вирусных роликов оказался азербайджанский блогер Расул Акбарли (Dogsazerbaycan), занимающийся помощью бездомным и уязвимым животным, а также реализацией различных благотворительных и социальных инициатив, направленных на их поддержку.

Таким образом, его деятельность не ограничивается развлекательным контентом, ведь в своих публикациях он регулярно поднимает вопросы гуманного обращения с животными. Помимо этого, он так же организует и поддерживает проекты, связанные со спасением собак, их временным содержанием и привлечением общественного внимания к проблеме ответственного отношения к животным.

Редакция 1news.az решила лично обратиться к нашему герою, чтобы глубже понять мотивацию и личный путь Расула Акбарли.

- Расул, ваши поездки с собаками на мопеде привлекли внимание общественности. Как вам пришла эта необычная идея?

- Изначально я хотел реализовать эту идею на большом профессиональном мотоцикле, но их стоимость оказалась слишком высокой. Затем я думал о велосипеде с коляской. И в итоге мне попался этот мопед и я решил использовать именно его. Я понимал, что это вызовет интерес у людей, и при этом будет комфортно для моих собак.

Нужно было так же продумать, как разместить собак, как обеспечить им безопасность и устойчивость, собрал всю нужную экипировку – вплоть до шлема и очков для собак. Я хотел, чтобы это было не просто красиво, но и безопасно для них. Через практику и постепенные доработки всё стало работать так, как нужно, а со временем это стало частью повседневной жизни.

- Как собаки отреагировали на первую поездку? Было ли страшно?

- Первая поездка, конечно, была волнительной, но скорее для меня, чем для них. Я понимал всю ответственность и действовал максимально аккуратно. Помню важный момент, когда Джесси впервые научилась спокойно сидеть, то я слегка дал газ и она от неожиданности испугалась и спрыгнула. Это показало, что спешить нельзя и к процессу нужно подходить поэтапно.

Именно поэтому все тестовые заезды проходили в безопасных условиях, на спокойных территориях, с учётом всех мер безопасности. Благодаря этому никаких проблем или стресса не возникало.

Со временем собаки привыкли, начали чувствовать себя уверенно, и сейчас поездки для них - это уже естественная и спокойная часть жизни.

- Как реагировали окружающие и не останавливала ли вас полиция?

- Реакция людей почти всегда очень эмоциональная, окружающие улыбаются, снимают видео, подходят пообщаться. Для многих это что-то необычное, и это вызывает живой интерес.

Но для меня важно, что через это внимание можно донести более важную идею - уважение и ответственность к животным.

С полицией так же проблем не было. Иногда останавливают, но лишь из интереса. Спрашивают, как это устроено, безопасно ли.

Когда понимают, что всё продумано, реакция становится положительной. Таким образом, если соблюдать правила, то никаких сложностей не возникает.

- Были ли забавные или интересные ситуации на вашем пути?

- Буквально на днях, когда я ехал с Луни по улице Гусейна Джавида, произошёл показательный и очень тёплый эпизод. Нас остановила пара -муж и жена. Они с искренним интересом расспросили о собаках, о том, как всё устроено, и о том, чем я занимаюсь. В разговоре чувствовалось, что это не просто мимолётное любопытство, а настоящее внимание и уважение.

В конце они попросили мой номер телефона, сказав, что хотели бы позже связаться и подарить что-то, связанное с собаками. Такие моменты особенно запоминаются, ведь то, что ты делаешь, действительно откликается людям и вдохновляет их на добрые поступки.

- На ваш аккаунте так же часто встречаются разные проекты, связанные с помощью животным. Расскажите о своей деятельности?

- Конечно же, моя деятельность - это не только блог. Основной целью является помощь животным.

Я участвую в спасении, лечении, стерилизации и поиске новых хозяев. Иногда это отдельные случаи, иногда более системная работа.

Также я стараюсь через социальные сети формировать ответственное отношение к животным.

В будущем хочу развивать это направление более масштабно, возможно, создать фонд или платформу для системной помощи.

- Как началась ваша история с собаками? это был осознанный выбор?

- Всё началось примерно 5 лет назад с одного неожиданного звонка. Мне позвонил друг и сказал, что знает, как сильно я люблю животных, и предложил: «Не хочешь взять собаку?» Я без раздумий ответил: «Подожди, сейчас приеду».

Когда я приехал, передо мной был примерно 40-дневный щенок питбуля - маленькая, беззащитная девочка. В тот момент я не думал о сложностях или ответственности, а просто почувствовал, что должен её забрать. Именно с этого дня всё и началось.

Сегодня ей уже 5 лет, её зовут Джесси и именно она во многом изменила мою жизнь.

- В какой момент личная привязанность к животным переросла в публичную деятельность и блог?

- Изначально это была полностью личная история, лишь повседневная жизнь, забота, привязанность. Когда же у меня появились вторая и третья собаки, я начал понимать, что мой образ жизни может быть интересен и другим людям. Так и появилась идея вести блог и делиться этим опытом публично.

- Какие проблемы бездомных или уязвимых собак вы считаете самыми острыми сегодня?

- На сегодняшний день одной из самых серьёзных проблем остаётся отстрел бездомных собак в некоторых регионах - и, к сожалению, отсутствует эффективный контроль над этим. Кроме того, есть случаи, когда собак, не проверяя их состояние здоровья, стерилизуют и просто вывозят в безлюдные места. По сути, это означает обречь их на гибель. Я считаю, что уличных собак необходимо сначала лечить, затем стерилизовать и возвращать в ту среду, откуда они были забраны.

- Как три собаки изменили ваш образ жизни и мышление?

- До них я был совершенно другим человеком: мне нравилась городская жизнь, встречи с друзьями, активный отдых и развлечения. Но с появлением собак мои приоритеты изменились. Я стал больше ценить спокойствие и внутреннюю гармонию. Сегодня я человек, который выбирает жизнь ближе к природе.

- Насколько сложно совмещать личную жизнь с постоянной вовлечённостью в помощь животным?

- Честно говоря, это очень непросто. В первую очередь человек должен обеспечить себя и свою семью, это базовая необходимость. И только потом он может уделять время своим интересам. Но люди, которые искренне любят животных, часто делают для них даже больше, чем могут себе позволить. Это нередко приводит к финансовым трудностям, эмоциональному напряжению и постоянной нехватке времени.

- История одной собаки, которая сильнее всего на вас повлияла?

- На самом деле меня трогают истории всех животных, которых когда-то любили, а затем бросили по бессмысленным причинам. Но есть одна личная история, которая навсегда осталась со мной. У меня был пёс по кличке Месс — породы Голден Ретривер. Ему было всего 5 лет, когда он внезапно умер от сердечного приступа, и меня не было рядом в тот момент. Это событие стало для меня одним из самых тяжёлых. Связь между нами была особенной — это не та любовь, которую можно выразить словами.

- Спасибо!

Подобные истории, несмотря на свою внешнюю простоту, в действительности оказываются куда более значимыми. Они не только вызывают живой интерес, но и формируют ощущение, что отношение к животным постепенно меняется, становится более внимательным и осознанным.

И хотя подобные изменения не происходят мгновенно, именно через такие частные инициативы и личные примеры начинает выстраиваться новая культура.