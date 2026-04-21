В городе Агдам еще 92 семьям вручены ключи от квартир - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня семьям переселенцев, прибывшим в город Агдам, были вручены ключи от их новых квартир.

15:22

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева в рамках программы «Великое возвращение» продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории.

Очередная группа переселенцев, отправленная в город Агдам 21 апреля, достигла пункта назначения.

08:15

В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева в город Агдам возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как передает Trend, семьи, возвращающиеся в Агдам, ранее временно проживали в различных регионах страны - преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.