В Баку и регионах Азербайджана ожидаются дожди и грозы

21 апреля в Азербайджане ожидается переменная облачность, временами пройдут осадки.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются периодические дожди.

В отдельных частях полуострова существует вероятность кратковременного усиления осадков и гроз. К вечеру дождь постепенно прекратится. Северо-западный ветер, временами усиливающийся, днем станет умеренным.

Температура воздуха ночью составит 10–12° тепла, днем - 12–14° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 70–75%.

В районах Азербайджана местами ожидаются периодические осадки. В отдельных местах возможны ливни, грозы, град, а в горных районах - снег. Вечером в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Местами ожидается туман. Западный ветер в отдельных регионах будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 7–11° тепла, днем - 13–18° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем - 5–10° тепла.