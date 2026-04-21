Бывший сотрудник обокрал компанию в Хырдалане на 25 тысяч манатов

Задержан мужчина, совершивший кражу с прежнего места работы

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МВД, с территории одной из строительных компаний в городе Хырдалан Абшеронского района были похищены стройматериалы на сумму 25 тысяч манатов. В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, по подозрению в совершении кражи был задержан 39-летний Р. Мехдиев.

В ходе расследования было установлено, что задержанный ранее работал в этой компании, а после увольнения в ночное время суток совершил хищение строительных материалов.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении Р. Мехдиева избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.

Следствие продолжается.