Моджтаба Хаменеи: ВМС Ирана готовы вновь нанести поражение противникам

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи объявил, что военно-морские силы исламской республики "готовы вновь нанести поражение" своим противникам.

"Иранская армия по-прежнему защищает нашу землю и территориальные воды страны. <...> ВМС исламской республики готовы нанести противникам новое горькое поражение", - говорится в послании Хаменеи по случаю празднования Национального дня армии.

