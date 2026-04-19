Трамп назвал Израиль «великолепным союзником» США

Израиль продемонстрировал мужество и смелость в ходе конфликта с Ираном и доказал, что может быть настоящим союзником США в отличие от других стран, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Нравится ли вам Израиль или нет, но он доказал, что является великолепным союзником Соединенных Штатов Америки. Они [израильтяне] - мужественные, смелые, верные и умные, и, в отличие от других, показавших свое истинное лицо во время конфликта и напряженности, Израиль сражается до последнего и знает, как побеждать!", - написал лидер США в Truth Social.

Американский президент не уточнил, какие именно "другие" страны разочаровали США в ходе конфликта с Ираном, но в последнее время он не раз критиковал страны НАТО за отсутствие поддержки. В частности, 17 апреля президент заявил, что отклонил предложение о помощи от НАТО в ситуации вокруг Ормузского пролива, вновь назвав альянс "бумажным тигром".