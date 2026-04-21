UFC и Азербайджан заключили многолетний контракт на проведение турниров в Баку до 2028 года - ФОТО

UFC заключил долгосрочный контракт о сотрудничестве с Министерством молодежи и спорта Азербайджана, а также с Операционной компанией Baku City Circuit.

Как сообщили в компании, соглашение рассчитано до 2028 года и предполагает ежегодное проведение турниров "UFC Fight Night" в столице Азербайджана.

Первый турнир в рамках подписанного договора запланирован на 27 июня и пройдет на площадке Национальной арены гимнастики.

Напомним, что дебютное мероприятие UFC, организованное в июне минувшего года в Baku Crystal Hall, привлекло свыше 14 000 зрителей. Билеты были полностью раскуплены, что продемонстрировало значительный интерес к смешанным единоборствам в данном регионе.

В ходе встречи в Лас-Вегасе президент и генеральный директор UFC Дэйна Уайт совместно с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гайыбовым обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия.

Дэйна Уайт назвал Баку одним из лучших городов для посещения: "Это невероятно красивый город с гостеприимными людьми. Во время предыдущего визита я был по-настоящему впечатлён. Местные болельщики демонстрируют огромный интерес к спорту и прекрасно в нем разбираются. Это нужно увидеть своими глазами".

Фарид Гайыбов подчеркнул, что долгосрочное сотрудничество с UFC способствует укреплению статуса Азербайджана в качестве международной спортивной площадки. Он добавил, что накопленный опыт организации масштабных мероприятий, включая первые Европейские игры и гонки "Формулы-1", станет фундаментом для продвижения ММА и создаст дополнительные возможности для атлетов страны и всего региона. UFC уже занял прочное место в спортивном календаре Баку и предоставляет местным бойцам уникальный шанс выступать перед родными трибунами.

Генеральный директор Baku City Circuit Магсуд Фарзуллаев заявил, что после успешного дебюта в прошлом году компания рада расширить сотрудничество и вновь провести турниры в Баку. Он отметил, что в текущем году ожидается еще более высокий интерес и увеличение числа гостей столицы. Фарзуллаев выразил убежденность в том, что мероприятие будет организовано на качественно новом уровне и подарит яркие эмоции как участникам, так и зрителям.