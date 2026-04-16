​​​​​​​В Турции проводили в последний путь погибших при нападении в школе Кахраманмараша - ФОТО

В Турции сегодня похоронены 8 учеников и учительница школы в Кахраманмараше, погибшие при вооруженном нападении 15 апреля.

В результате нападения, совершенного 14-летним учеником этой школы Исой Арасом Мерсинли, еще 20 человек получили ранения.

При стрельбе погибли:

- учительница Айла Кара, мать троих детей. Пытаясь спасти своих учеников, она заслонила их собой,

- 11-летние Юсуф Тарык Гюль, Белинай Нур Бойраз, Байрам Наби Шишик, Керем Эрдеме Гюнгёр, Зейнеп Кылыч, Шураныр Севги Казыджы, Аднан Гёктюрк Йешиль, Фуркан Санджак Балал.

