Али Асадов утвердил порядок проведения проверок газового оборудования

Кабинет министров Азербайджана утвердил "Порядок проведения оператором газораспределительной системы проверок газовых установок, газопроводов, дымоходов, а также вентиляционных и воздухообменных линий".

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Порядок разработан в соответствии с Законом "О газоснабжении".

Согласно постановлению, проверки проводятся бесплатно оператором газораспределительной системы для определения рабочего состояния газовых установок и газопроводов потребителя, дымоходов, а также вентиляционных и воздухообменных линий, расположенных на его балансе, и уточнения степени соответствия требованиям технической безопасности, включая выявление дефектов и (или) нарушений.

