Главы МИД Азербайджана и Латвии обсудили укрепление двусторонних отношений - ФОТО
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своей латвийской коллегой Байбой Браже.
Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети Х.
Отмечается, что министры обсудили укрепление двусторонних отношений, расширение сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также обменялись мнениями по региональным и международным процессам.
В рамках встречи между ведомствами двух стран был подписан Меморандум о взаимопонимании по консульским вопросам.
Данный документ считается важным шагом в развитии межведомственного сотрудничества и консульских услуг для граждан обеих стран, отмечается в сообщении.
The Foreign Minister of #Azerbaijan Jeyhun Bayramov met with the Foreign Minister of Latvia @Braze_Baiba on the sidelines of the visit of President of Latvia Edgars Rinkēvičs to Azerbaijan.
The Ministers discussed strengthening bilateral relations, expanding cooperation across… pic.twitter.com/tUJE3gH0AE — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) April 22, 2026