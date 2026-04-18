Джейхун Байрамов и Магдалена Гроно обсудили шаги по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со специальным представителем Европейского союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Магдаленой Гроно.

Об этом говорится в информации, распространенной на странице Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети Х.

"Стороны обменялись мнениями по вопросам продвижения диалога и сотрудничества в регионе, уделив особое внимание процессу нормализации между Арменией и Азербайджаном", - отмечается в сообщении.

Было подчеркнуто значение продолжения дипломатических контактов, достигнутого прогресса в мирных переговорах, а также необходимость сохранения динамики на пути к всеобъемлющему и устойчивому мирному соглашению.

Кроме того, стороны рассмотрели возможности расширения сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, в том числе в сферах энергетической безопасности, транспортной взаимосвязанности и экономического партнерства, а также подчеркнули важность поддержания устойчивых контактов.

Источник: Report