В Анталье состоялись переговоры главы МИД Азербайджана с генсеком Организации D‑8

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Исламской восьмерки Сохейлом Махмудом на полях Анталийского дипломатического форума (ADF-2026).

Об этом говорится в сообщении на странице МИД Азербайджана в соцсети X.

Отмечается, что стороны обсудили развитие сотрудничества между Азербайджаном и D-8 в политической, экономической, торговой, энергетической, инвестиционной сферах, а также в области транспорта и логистики.

Было высоко оценено активное участие Азербайджана в деятельности D-8 с момента вступления. В данном контексте были отмечены проведенная в нашей стране Недели D-8, продолжающиеся усилия по созданию Центров передового опыта по медиа и транспорту, а также Энергетического и климатического центра организации.

Были также затронуты вопросы региональной и глобальной безопасности, особое внимание уделено снижению напряженности на Ближнем Востоке, соблюдению международного гуманитарного права и защите гражданского населения.

Источник: Report