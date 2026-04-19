Фидан выразил надежду на скорое подписание мирного договора между Баку и Ереваном

В Анкаре надеются на скорое подписание мирного договора между Баку и Ереваном.

Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан на брифинге по итогам Анталийского дипломатического форума.

"Турция надеется на скорейшее подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией", - отметил он.

По словам Фидана, нормализация отношений между Азербайджаном, Турцией и Арменией имеет экономические выгоды.

"Роль нашего региона в реализации Среднего коридора чрезвычайно важна. Потому что стабильность на Южном Кавказе важна с точки зрения безопасности этого коридора. Зангезурский коридор является очень важным маршрутом для Турции. По этой теме мы также работаем с Европейским союзом. Подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией способствует развитию всех стран региона. Мы очень близки к этому", - добавил турецкий министр.

